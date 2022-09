Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea de poziție a Kremlinului privind anexarea teritoriilor ucrainene ocupate face parte dintr-un plan mai amplu al președintelui Vladimir Putin, mai multe surse de la Kremlin citate de Meduza afirmand ca referendumurile vor avea loc fara nici cea mai mica aparența a legalitații, scrie Hotnews…

- Jurnaliștii de la acest site de investigații independent ce opereaza in afara Rusiei au fost cei care au relatat pentru prima data, citand tot surse din interiorul Kremlinului, ca administrația președintelui Putin dorește anexarea tuturor teritoriilor ucrainene cucerite, nu doar a așa-ziselor republici…

- Invazia rusa a Ucrainei a inceput cu un atac masiv pe mai multe direcții in incercarea de a captura capitala Kiev, orașele Cernihiv, Sumi, Harkov din est și litoralul sudic al Marii Negre. Dupa o luna de lupte, la sfarșitul lunii martie rușii nu reușisera sa cucereasca nici unul din orașele mari din…

- Atac cu rachete rusești, in gara din Chaplyne, in regiunea Dnipropetrovsk, din Ucraina. Si-au pierdut viața 22 de persoane, intre care un copil de 11 ani. Atacul a avut loc in ziua in care s-au implinit șase luni de la inceputul invaziei Moscovei. Potrivit oficialilor din Ucraina, cinci dintre cele…

- Vladimir Putin se confrunta cu rezistența din FSB. Agenții serviciilor secrete ai lui Vladimir Putin refuza sa lucreze in zonele Ucrainei ocupate de ruși, susține un presupus insider al FSB, potrivit Daily Mail. Nici macare salariile de șase pana la opt ori mai mari decat de obicei nu reușesc sa-i convinga…

- Moscova a inceput sa faca planuri concrete pentru a organiza referendumuri in mai multe orase din parti ocupate in estul Ucrainei, intr-o tentativa de a le atrage mai aproape de Rusia, potrivit unor oficiali de rang inalt de la Washington, transmite Agerpres . Un inalt oficial din Consiliul pentru securitate…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al președintelui american Joe Biden pe probleme strategice, a acuzat Federația Rusa ca „lucreaza la anexarea teritoriilor ucrainene” intrate sub controlul sau in ultimele luni, folosind acelasi mod de operare ca si pentru Crimeea in 2014, informeaza AFP, citat de Agerpres…

- Presedintele Dumei de Stat a Federatiei Ruse și admiratorul dictatorului rus, Viaceslav Volodin a declarat marti ca Ucraina „face totul” pentru ca trupele rusești sa nu-si incheie „operatiunea militara speciala” la frontierele republicilor separatiste autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei,…