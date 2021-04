Stiri pe aceeasi tema

- O comisie parlamentara a aprobat ca orasul Novhorodske, din apropiere de Donetk, sa isi schimbe numele, dar acum soarta numelui ramane la mana parlamentarilor care trebuie sa decida, potrivit Euronews.

- Un mic orașel din Ucraina, de langa Donețk, vrea sa iși schimbe numele in New York, iar primul pas in aceasta direcție deja a fost facut. O comisie parlamentara a aprobat modificarea, iar acum propunerea urmeaza sa fie votata de plen, potrivit Euronews , citeaza Digi24.

- Un mic orașel din Ucraina, de langa Donețk, vrea sa iși schimbe numele in New York, iar primul pas in aceasta direcție deja a fost facut. O comisie parlamentara a aprobat modificarea, iar acum propunerea urmeaza sa fie votata de plen, potrivit Euronews, citeaza digi24.ro.

- Un mic orașel din Ucraina, de langa Donețk, vrea sa iși schimbe numele in New York, iar primul pas in aceasta direcție deja a fost facut. O comisie parlamentara a aprobat modificarea, iar acum propunerea urmeaza sa fie votata de plen,

- (sursa foto: Facebook\ Ministerul rus al Apararii) Rusia si Ucraina au declansat recent un masiv razboi informational, pe fondul miscarilor de trupe din autoproclamatele republici Donetk si Lugansk, teritorii ucrainene ocupate de militii sprijinite de Federatia Rusa in 2014. Mai bine de 13.000 de morti,…

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat o lege, prin care producatorii de vaccine și titularii de certificate de inregistrare sint scutiți de raspundere civila. Noile reguli vizeaza acordurile internaționale privind obținerea de catre Ucraina a preparatelor anti-COVID prin intermediul programului COVAX, relateaza…

- Un soldat ucrainean a fost ucis si alti doi raniti in doua confruntari cu separatistii sprijiniti de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat luni armata ucraineana, potrivit AGERPRES. Ucraina se confrunta cu separatistii sustinuti de Rusia in regiunile de est Donetk si Lugansk din 2014, dupa anexarea…

- Guvernul polonez a luat pozitie joi in disputa dintre presedintele german Frank-Walter Steinmeier si Ucraina, cauzata de incercarea acestuia de a justifica controversatul gazoduct Nord Stream 2, informeaza dpa. Presedintele Germaniei a starnit la sfarsitul saptamanii trecute iritarea Ucrainei, dupa…