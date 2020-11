Stiri pe aceeasi tema

- O instanța de apel din Portugalia a decis ca testele PCR nu sunt fiabile și ca este ilegala punerea in carantina a persoanelor, numai pe baza unui test PCR. Curtea a declarat ca fiabilitatea testului depinde de numarul de cicluri utilizate și de incarcatura virala prezenta. Citand pe Jaafar…

- Curtea de Apel din Targu Mureș a menținut sentința inițiala primita de preotul Cristian Pomohaci, un an de inchisoare cu suspendare și plata prejudiciului cauzat statului roman. Preotul trebuie sa faca și 90 de ore de munca in folosul comunitații, in localitatea natala Rebrișoara. Curtea de Apel Targu…

- Curtea de Apel Targu-Mures a respins marti prin sentinta definitiva actiunea orasului Darmanesti in vederea anularii hotararii Consiliului Local Sanmartin prin care cimitirul militar din Valea Uzului a fost trecut in proprietatea publica a comunei,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cererea pentru mancarea realizata din proteine din plante va creste in urmatorii 20 ani, așa ca Raul Ciurtin, un antreprenor roman, vrea sa dezvolte o noua fabrica menita sa hraneasca intreaga Europa, dar și SUA, anunța MEDIAFAX.Cererea pentru mancarea facuta din proteine din plante va avea…

- Partidul guvernamental PiS din Polonia spune ca coaliția se poate desparți, declanșand alegeri, dupa ce aliații sai au refuzat sa susțina un proiect de lege privind drepturile animalelor. Legislația ar interzice cultivarea blanurilor și producția de carne cușer și halal pentru export. Proiectul de lege…

- O poveste de dragoste inedita s-a terminat cu sentința definitiva pronunțata de Curtea de Apel Targu Mureș. Cazul este un exemplu pentru a demonstra cat de subțire este linia ce desparte gestul romantic de a-i face curte cuiva de infracțiunea de harțuire. Povestea a fost pe rol la Judecatoria Luduș…

- O femeie care a alunecat la o toaleta din mall din Capitala a primit daune de peste 78.000 lei. Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv ca ea merita daune morale de 60.000 lei si daune materiale de 18.540 lei. Reprezentanții mall-ului s-au aparat spunand ca s-a spart un robinet.Citește și: EXCLUSIV…