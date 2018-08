Stiri pe aceeasi tema

- Cu un continut mare de apa si putine calorii, dovlecelul hraneste fara sa ingrase. Este una dintre curcubitaceele cu cel mai mare continut de potasiu, util inseosebi pentru inima si creier.

- Un consum regulat al fructului ajuta la prevenirea infectiilor tractului urinar, la dezvoltarea colagenului, contribuie la ameliorarea sangerarilor gingivale, are un rol important in a proteja functiile inimii, contribuie la optimizarea nivelului de colesterol in organism, previne anemia, sustine inlaturarea…

- Pentru a pregati checul dupa aceasta rețeta, veți avea nevoie de urmatoarele ingrediente: Ingrediente: o fiola esenta vanilie 9 oua mari 2 cani(cana de 250 ml) cu zahar un varf cutit de sare 150 ml apa o lingura cacao coaja de lamaie 150 ml ulei o fiola esenta de rom un pliculet praf de copt 2 cani…

- Potrivit specialiștilor, aproximativ 95 % din valoarea nutritiva a pepenelui verde se afla in coaja. Aceasta conține vitamine precum vitamina A, vitamina B6 și vitamina C. De asemenea, este o sursa importanta de potasiu, zinc și magneziu. In plus, conține licopen, care este o substanța antioxidanta…

- Cele mai bune torturi cu ciocolata, lamaie, capșune sau morcovi. Iți propunem patru rețete delicioase, inegalabile chiar, cu care iți poți rasfața familia in weekend. Alege-ți preferatul și apuca-te de treaba! Cu crema de lamaie Ingrediente: pentru blat – 5 oua, 5 linguri de zahar, 3 linguri de ulei,…

- Prunele sunt sarace in calorii, ceea ce inseamna ca sunt benefice in dieta persoanelor ce doresc sa tina cure sanatoase de slabire. Consumul de prune are un efect garantat, informeaza Agerpres.ro Prunele sunt foarte sarace in grasimi si nu contin grasimi saturate, care ar putea mari riscul atacului…

- Ceapa este un aliment-medicament, adesea recomandata in cazul problemelor respiratorii, inclusiv tuse si raceala. Ceapa cruda poate fi utilizata si ca expectorant, iar siropul de ceapa este un remediu excelent impotriva tusei.

- Te simți minunat acum…Ești conștienta de locul important pe care il ocupi in viața ta. Simți bucuria care te cuprinde. Acum este momentul in care ești fericita aparent fara niciun motiv. Devii din ce in ce mai fericita și totul justifica aceasta stare. Iți dai seama ca munca ta a dat roade și in urma…