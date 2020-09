Stiri pe aceeasi tema

- "SUNT POZITIV! Așa ma știți cu toții, un om pozitiv, din toate punctele de vedere. Ironia face sa nu scap, insa, nici de un test pozitiv, pentru depistarea Covid-19. Am purtat masca, mi-am dezinfectat mainile, am pastrat distanța, dar... undeva, ceva s-a intamplat. Momentan, nu am niciunul…

- Co-președintele Alianței USR PLUS Alba, Beniamin Todosiu, candidat la Consiliul Județean Alba și medicul Teodor Holhoș, candidat la Consiliul Local Alba Iulia, au fost invitați in studioul Alba24, amenajat in aer liber. Aceștia au dat raspunsuri interesante unor intrebari formulate de gazda emisiunii,…

- Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, totodata candidat al PNL la un nou mandat in fruntea acestei instituții, a venit la emisiunea Testul de Sinceritate, realizata de Alba24. Acesta a raspuns intrebarilor colectate de la reporterii publicației, dar și de la cititori. Dumitrel și-a…

- Comandantul Detasamentului de Pompieri Dorohoi, Sorin Barbacaru, a fost depistat pozitiv la testul COVID-19, a confirmat vineri, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica Botosani, Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate, ofiterul de pompieri, care este asimptomatic, ar fi contactat…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca actualul Guvern PNL nu este perfect, dar in prezent lupta pentru a indrepta ”mizeriile” facute de PSD in ultimii ani.Citește și: Klaus Iohannis intervine BRUTAL și calca in picioare Constituția / ANALIZA "Oricat s-ar chinui niște politicieni…

- Știați ca exista orez facut din cartofi, cartofi dulci, rașina sintetica sau alte material sintetice? Mix-ul acestor ingrediente formeaza graunțe asemanatoare cu cele de orez. O privire aruncata in graba asupra produsului nu este suficienta, pentru a face diferenta, deoarece acestea sunt aduse la forma…

- Președinta Tribunalului Timiș, Adriana Stoicescu, unul dintre cei mai incomozi și nonconformiști judecatori din sistemul judiciar, a adresat critici colegilor intr-o scrisoare deschisa postata pe pagina de Facebook. Scrisoare deschisa adresata colegilor judecatori din Consiliul Superior al Magistraturii. …

- Banca Naționala a Moldovei a facut bine sa recomande bancilor comerciale sa se abțina de la plata dividendelor catre acționari, in contextul crizei provocate de pandemia de Covid-19, dar ar fi trebuit sa ia masuri mai drastice, astfel incat sa repartizeze o parte din acești bani catre sectoarele economiei…