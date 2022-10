Aflata in spatele gratiilor, in Penitenciarul Targșor, Elena Udrea a primit o lovitura dura. Agenția Naționala de Administrare Fiscala a scos la vanzare doua mașini care aparțin fostului ministru al Turismului, dar și mai multe terenuri pe care aceasta le deține in București. Motivul? Prejudiciul total care trebuie recuperat de stat, iar suma se ridica la peste 9 milioane de lei.