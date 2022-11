Stiri pe aceeasi tema

- Un șampon iubit de unele doamne a fost scos de pe piața. Specialiștii au descoperit in acesta o substanța periculoasa pentru sanatate. Experții au decis sa retraga anumite produse de pe rafturile magazinelor in urma unor analize care au aratat ca au in compoziție substanțe extrem de periculoase. Mai…

- Din ce este facuta guma de mestecat? Cu toții am consumat guma de mestecat macar odata. Unii o mesteca doar pentru gust, in timp ce pentru alții poate reprezenta un mod de a combate stresul. Un lucru interesant este faptul ca SUA a imparțit guma de mestecat soldaților pe front pe durata Primului Razboi…

- Șoselele din Romania sunt pline de mașini care pot provoca oricand un accident. Aproape jumatate dintre autoturismele verificate in trafic de inspectorii RAR in primele șase luni ale anului aveau defecțiuni. Este vorba despre zeci de mii de mașini cu probleme din toata țara.

- Raftul aglomerat cu branzeturi din supermarket poate fi captivant pentru orice client. Adevarul crunt este, insa, ca cele mai multe dintre produsele de pe un astfel de raion nu sunt ceea ce par. Indiferent ce informații sunt imprimate pe ambalaj, realitatea ne arata ca, de cele mai multe ori, prea puține…

- Cat de periculoase sunt chipsurile? Nutriționistul Gianluca Mech ne explica de ce ne pot afecta silueta și sanatatea! Nutriționistul Gianluca Mech ne spune ce se ascunde intr-o punga de cartofi prajiți din comerț și de ce este indicat sa stam departe de acest tip de gustare. „Chipsurile din comerț sunt…

- Din ce e facuta Nutella, de fapt? Tu știai? Cu siguranța nu. Ei bine, cu toate ca este unul dintre cele mai cautate produse alimentare la ora actuala, acesta nu este tocmai unul sanatos. Inainte de a cumpara acest produs, ar trebui sa te mai gandești, așa ca astazi iți aratam din ce e facuta […] The…

- Camera Deputaților va lua decizia finala in privința modificarilor legislative propuse pentru creșterea sancțiunilor ce pot fi aplicate persoanelor fizice sau firmelor care abandoneaza deșeurile menajere, din construcții sau deșeurile periculoase in zone neamenajate in acest scop. Astfel, saptamana…