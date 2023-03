Cercetatorii au analizat mai multe teste clinice și studii și au remarcat, in premiera, ca femeile sunt mai sensibile la consumul de sare, fiind mai expuse riscului de hipertensiune arteriala. Pana la menopauza, femeile sunt mai protejate contra bolilor cardiovasculare, comparativ cu barbații. Totuși, femeile sunt mai sensibile in privința consumului de sare, potrivit unui studiu publicat in revista Hypertension a American Heart Association. Dr. Abi Nasr, cardiolog la Clinica Bizet din Paris, spune ca este vorba despre o sensibilitate crescuta la hipertensiunea indusa de consumul de sare. Este…