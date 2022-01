Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, aproximativ 3 milioane de locuințe sunt incalzite cu lemn de foc. Ministrul Mediului: Trebuie sa ținem cont de specificul local și național al fiecarui stat In Romania, aproximativ 3 milioane de locuințe sunt incalzite cu lemn de foc. Ministrul Mediului: Trebuie sa ținem cont de specificul…

- Ministrul bulgar al mediului, Borislav Sandov, a discutat poluarea aerului din orasul Ruse cu omologul sau roman, Tanczos Barna, potrivit.publicației Ruse News . Problema poluarii aerului in orașul Ruse ar fi cauzata de arderea miriștilor din toamna de catre romani. In replica, ministrul Barna a spus…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a participat la lucrarile Consiliului Informal de Mediu, care a inceput joi in Amiens, Franta, ocazie cu care a declarat ca in Romania, aproximativ 3 milioane de case depind de lemnul de foc.

- Ministrului Mediului, Tanczos Barna, a anuntat vineri, 21 ianuarie, intr-o postare pe Facebook, ca directivele UE privind utilizarea lemnului recoltat nu trebuie sa afecteze negativ populația Romaniei. „Trebuie sa gasim soluții pentru ca atingerea obiectivelor UE pentru atenuarea schimbarilor climatice…

- Parlamentul de la Viena a adoptat joi legea privind obligatia tuturor adultilor de a se vaccina impotriva COVID-19, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care ia o astfel de masura pentru a lupta impotriva pandemiei, in pofida numeroaselor proteste de strada. Proiectul de lege, anuntat in…

- Președintele Emmanuel Macron a prezentat miercuri, 19 ianuarie, de la tribuna Parlamentului European principalele obiective și strategia politica pentru cele șase luni in care Franța deține președinția Consiliului UE. In cadrul unei dezbateri in hemiciclul de la Strasbourg, președintele Macron a explicat…

- In perioada 1998 – 2020, cei mai buni trei ani pentru exporturile romanești de armament au fost 2018, 2017, cu 193 de milioane de euro și 2016 cu 181 de milioane de euro. In 2019 exporturile de armament au fost de 144 milioane euro. Exporturile de arme ale Romaniei au scazut de la 195 de milioane de…

- Un nou mecanism de consultare permanenta intre Guvern și structurile asociative reprezentative ale fermierilor și agricultorilor ar putea deveni funcțional in curand, susține prim-ministrul Nicolae Ionel Ciuca. Alaturi de ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian-Ionuț Chesnoiu, cei doi au…