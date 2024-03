De ce sunt cosmeticele coreene atât de populare? Traim intr-o perioada in care frumusețea este apreciata mai mult ca niciodata, iar ingrijirea pielii este vazuta nu doar ca o rutina, ci ca un ritual de imbunatațire a aspectului. Industria coreeana a cosmeticii a captivat atenția a milioane de femei din Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In lumea in continua evoluție a deținerii animalelor de companie, popularitatea raselor de caini fluctueaza odata cu schimbarea stilurilor de viața dar și cu tendințele in mass-media legate de caini.

- Johann Henning a trait aproape patru decenii in Germania, dupa ce a fugit din Romania in anii '80. A revenit in satul Romos din Hunedoara, a renovat casa parinteasca și spune ca aici ii este mult mai bine decat in Germania.

- Traim intr-o perioada caracterizata printr-o puternica tendința de tehnologizare, dar cu toate acestea, dezvoltarea noastra intelectuala nu se poate concepe in afara carții, a scrisului și a bibliotecii. Ținand cont de faptul ca scrierea creativa este motorul de dezvoltare al gandirii și implicit al…

- In 2024, tot mai mulți antreprenori doresc sa-și creeze magazine online și de aceea sunt interesați de cele mai cunoscute platforme de comerț electronic Continue reading Platforme de E-commerce in 2024: Cele mai populare platforme și sfaturi pentru alegerea celei mai potrivite pentru afacerea ta at…

- Preasfințitul Ignatie, episcopul Hușilor, scrie, in Scrisoarea pastorala la slavitul praznic al Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos, anul mantuirii 2023, ca toți oamenii ar trebui ”sa intelegem sarbatorile ca pe niste halte spirituale, pentru a ne opri din superficialitatea modului grabit de a…

- Industria jocurilor de noroc online a cunoscut o crestere rapida in ultimii ani, iar printre dezvoltatorii de jocuri de top se numara si EGT Euro Game Technology . Jocurile EGT au devenit extrem de populare datorita designului lor placut, temelor variate si potentialului de castig impresionant.Sloturi…

- In mod normal, primul lucru la care trebuie sa te gandești atunci cand iți cumperi o mașina este utilitatea acesteia. Nevoile și preferințele oamenilor sunt diferite, prin urmare, ține cont de caracteristicile cu adevarat importante pentru tine. Sedan Cunoscuta și sub numele de berlina, caroseria sedan…

- Parlamentul European si statele membre UE au ajuns marti la un acord vizand interzicerea distrugerii articolelor de imbracaminte nevandute si de asemenea au convenit sa transforme produsele sustenabile in noua norma din UE, pentru ca acestea sa dureze mai mult si sa fie mai usor de reparat si reciclat,…