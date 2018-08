De ce sunt blocate „trenurile” care vin spre București. Răspunsul oficial al CFR Oamenii au scris la comentarii ca trenuri care ar circula dinspre Craiova, Sibiu sau Brașov ar fi blocate pe șine. Tot pe Facebook au aparut informații ca o problema mai grava ar avea un tren blocat dupa ce ar fi plecat din Videle spre București. Contactați de Digi24, reprezentanții CFR au declarat ca exista o problema cu un singur tren blocat pe șine (n.r. nu mai multe, cu spun oamenii la comentariile aparute in mediul online), la Chiajna, in apropierea Bucureștiului. Este vorba despre o intarziere de 480 de minute, cauzata de ruperea unor stalpi de electricitate. Trenul blocat langa București… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

