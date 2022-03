Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul ar fi dat un nou termen generalilor sai, cerându-le ca în jur de 7 mai sa încheie totul pentru ca de 9 mai, de Ziua Victoriei împotriva nazismului, marcata cu multa pompa în Rusia, presedintele rus Vladimir Putin sa poata prezenta populatiei un ”rezultat…

- „Operațiunea va continua pana la atingerea obiectivelor stabilite de președintele Vladimir Putin”, a declarat Dimitri Medvedev, 56 de ani, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, fost președinte și premier și unul dintre cei mai fideli apropiați ai liderului de la Kremlin, intr-un…

- Eventuala incercare de aderare a Bosinei și Herțegovinei la NATO ar putea declanșa din partea Rusiei un raspuns de tipul conflictului din Ucraina. Amenințarea vine din partea ambasadorului Rusiei in Bosnia și Herțegovina, Igor Kalabukhov, care a declarat ca micuța republica are dreptul de a decide daca…

- Un sprijin clar pentru operațiunile militare ale lui Vladimir Putin in Ucraina a venit din partea trupei de balet a Operei din Donbas, in timpul unui spectacol in Donețk. Dansatorii s-au aliniat pe scena pentru a forma litera „Z” și apoi un „V”, in timp ce evoluau pe muzica baletului „La Bayadere”,…

- Situație incredibila in Serbia! In centrul capitalei Belgrad a avut loc, vineri, un miting pro-Rusia și pro-Putin și impotriva NATO. Mii de sarbi fluturand steaguri rusești și purtand poze cu președintele Vladimir Putin au marșaluit vineri, 4 martie, prin Belgrad pana la ambasada Rusiei, intr-o manifestație…

- Dragoș Dolanescu a participat, in weekend-ul trecut, la o intalnire la care au luat parte mai mulți politicieni din America, printre care și fostul președinte american Donald Trump, noteaza click.ro. Deputatul din Costa Rica a povestit, in exclusivitate pentru Click!, cum au decurs discuțiile și ce…

- Dalai Lama (Nobel pentru Pace '89) a semnat, alaturi de alți 163 de laureați ai Premiului Nobel, scrisoarea prin care cer Rusiei sa opreasca agresiunea asupra Ucrainei.”Intr-o manevra care ne amintește de infamul atac al Germaniei Naziste asupra Poloniei in 1939 (folosind trucuri similare, cu provocari…

- Washingtonul a continuat o politica de „suprematie militara in ciuda cererii legitime a Rusiei pentru securitatea sa”, sustine un mesaj publicat sambata pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe nord-coreean, semnat de Ri Ji Song, cercetator al Societatii pentru studii de politica internationala, informeaza…