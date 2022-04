In timp ce lumea abia a scapat de pandemia de coronavirus, iata ca ar putea sa fie in situația de a face fața unei alte provocari. Este vorba de o boala letala, de aceasta data foarte bine cunoscuta: rujeola (pojarul). Organizația Mondiala a Sanatații și UNICEF au anunțat, recent, ca numarul cazurilor de rujeola a crescut cu 79% doar in primele doua luni ale acestui an, cu 17.338 de cazuri de rujeola, fața de 9.665 in aceeași perioada a anului trecut. Cele doua agenții – OMS și UNICEF – se tem ca milioane de copii ar putea face rujeola in cursul acestui an. Mai ales ca aceste cifre oficiale ar…