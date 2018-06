Stiri pe aceeasi tema

- Un rus, un american si o blonda discuta. Rusul spune: Noi am fost primii care am ajuns in spatiu. Americanul: Noi am fost primii care am ajuns pe luna. Blonda: Noi vom fi primele care vom ajunge pe Soare. Rusul si americanul: Nu se poate ajunge pe Soare. Veti arde inainte de a ajunge acolo. Blonda:…

- Primarul orasului Ghimbav, Toma Dorel, de la PSD, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile in dosarul in care este cercetat pentru abuz in serviciu, au decis vineri magistratii de la Tribunalul Brasov.Audierile au inceput joi si au durat timp de sapte ore, iar instanta s-a pronuntat…

- Sylvester Stallone e mândru nevoie mare de cele trei fiice ale sale, de o frumusețe rapitoare, moștenita de la mama lor, Jennifer Flavin. Sistine, Sophia și Scarlet au devenit femei în toata firea.

- Armata germana lanseaza o linie de uniforme pentru femei militar gravide, testata cu succes pe teren anul trecut, relateaza The Associated Press conform News.ro . Ministerul german al Apararii a anuntat ca peste 80 de voluntare au testat o serie de uniforme si lenjerie de corpsi ca tine cont de observatiile…

- Un barbat poreclit „Regele Tinderului” a fost arestat, in Barcelona, dupa ce a inșelat cel puțin 30 de femei pe care le-a cunoscut pe site-urile de matrimoniale. El ar fi strans o avere de 150.000 de euro.

- Fiindca pe ei i-ar fi pufnit, probabil, rasul, daca ar fi trebuit sa anunțe in direct și la ora de varf referendumul pentru familiști, Daddy și cu Tari l-au trimis la inaintare pe baronul local Stanescu, sa povesteasca presei ce și cum. Carevasazica, intr-o țara unde nu exista o șosea de centura mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea privind modificarea varstei de pensionare pentru anumite categorii de angajati. Astfel, varsta de pensionare pentru femei creste. Potrivit Legii pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, promulgata…