Chiar daca criza costului vieții i-a impins pe consumatori spre soiurile mai ieftine, lipsa de boabe de tip robusta face din ce in ce mai dificila gasirea unei cești de cafea prietenoase cu bugetul. In timp ce multi iubitori de cafea prefera soiul arabica, de calitate superioara, soiul robusta este in mod normal mai ieftin […] The post De ce se scumpește chiar și cea mai ieftina ceașca de cafea first appeared on Ziarul National .