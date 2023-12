Stiri pe aceeasi tema

- ​FCSB a caștigat trei puncte importante in lupta pentru titlul de campioana din SuperLiga, liderul campionatului trecand, scor 1-0, de Dinamo. Prezent la meciul de pe Arena Naționala, Mircea Lucescu nu a așteptat sa vada duelul pana la final.

- Jesus Fernandez (35 de ani), portarul celor de la FC Voluntari, a gafat in minutul 64 al meciului caștigat de ilfoveni in fața campioanei Farul Constanța, scor 4-2, in runda cu numarul 17 din Superliga. FC Voluntari și Farul au oferit cel mai spectaculos meci de pana acum al etapei cu numarul 17 din…

- Gica Popescu a anunțat ca meciul de retragere al „Generatiei de Aur”, programat la 18 mai 2024, pe Arena Nationala din Bucuresti, impotriva unei selectionate internationale, s-au vandut deja zece mii de bilete, urmand sa se deschisa și cel de-al doilea inel al stadionului „Publicul merita un astfel…

- George Merloi (23 de ani), extrema dreapta a celor de la FC Voluntari, a acordat un interviu in care a vorbit despre accidentarea grava suferita in luna august, in meciul caștigat de ilfoveni in fața Rapidului, scor 2-1, in runda cu numarul 4 din Liga 1. George Merloi incepuse excelent noul sezon de…

- Enes Sali, mijlocasul roman al echipei Farul Constanta, a fost inclus de cotidianul The Guardian pe lista celor mai talentati 60 de fotbalisti nascuti in anul 2006, potrivit Agerpres.Enes Sali, nascut pe 23 februarie 2006, are parte de o prezentare elogioasa din partea ziarului britanic. "Nascut…

- Nasser Al-Khelaifi (49 de ani), președintele lui PSG, a fost impotriva inființarii Superligii Europene, competiție ce ar fi inlocuit Liga Campionilor. Proiectul Superligii Europene a picat, chiar daca multe cluburi importante precum Real Madrid, Barcelona sau Juventus, au militat pentru competiție.…

- Antrenorul celor de la Farul Constanța, Gheorghe Hagi (58 de ani), a prefațat partida pe care campioana Romaniei o va disputa, sambata, contra celor de la Sepsi, in runda cu numarul 11 din Superliga. Farul - Sepsi se joaca sambata, 30 septembrie, de la ora 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- David Vraciu (21 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost prezentat de Petrolul. Vraciu, stangaci, are o carte de CV impresionanta cand vine vorba despre cluburile la care s-a format ca fotbalist. In Spania, a evoluat la juniorii giganților Barcelona și Real Madrid și a trecut și prin curtea celor de la Valencia…