- In ultima perioada, piața bancara s-a confruntat cu mai multe oscilații cu privire la modificarea semnificativa a dobanzilor fixe, dar și a celor variabile. Dupa o perioada de incertitudine, in care dobanzile pareau ca sunt doar in creștere, specialiștii au constatat ca sectorul bancar a inceput sa…

- In piata, ne explica specialiștii, trebuie sa cautam producatori, nu comercianti. Producatorul direct va avea maximum cinci-șase sortimente de legume, pentru ca le culege pe rand si nu face risipa.

- Ai un brand și vrei sa atragi mai mulți clienți sau sa iți crești vizibilitatea? Poate ai vazut pana acum ca o varianta din ce in ce mai populara, in special in mediul online, a devenit cea a organizarii de concursuri sau giveaways și te gandești ca ai putea incerca și tu. Iata insa cateva aspecte legale…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus luni achitarea definitiva a lui Gabriel Oprea in dosarul in care fostul vicepremier si ministru de Interne a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu. Gabriel Oprea a fost pus sub acuzare in legatura cu achizitionarea…

- Bani de la stat pentru repararea casei sau achiziționarea unor electrocasnice. Cine poate beneficia și in ce condiții Un nou ajutor din partea statului va fi oferit pentru mai multe categorii de romani. Este vorba despre un ajutor financiar pentru reabilitarea locuinței sau pentru achiziționarea unor…

- In ajunul Sarbatorilor Pascale in mod tradițional, creste consumul de produse alimentare, in special a produselor alimentare de origine animala. In scopul evitarii situațiilor in care, din graba, pot fi achiziționate produse neconforme sau contrafacute, Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor…

- Evitati cumpararea carnii de miel de la persoane si din locuri neautorizate, din „portbagajele masinilor” si a oualor de pe marginea drumului, chiar daca pretul oferit este mai mic, transmite directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)k, Paul Anghel, intr-o postare…

- Romania iși menține in continuare titulatura de cimitirul auto al Europei, iar autoritațile incearca sa se alinieze normelor europene, prin programe de reinnoire a parcurilor auto. Rabla Clasic a ajuns la a 19-a editie, iar Rabla Plus este la al optulea an de implementare. Condiții Rabla Clasic 2023…