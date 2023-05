De ce s-au scumpit, de fapt, biletele de avion. Ce rol a avut declinul Blue Air

”Teoretic, avem plan de restructurare si la Blue Air. In realitate, imi e greu sa cred ca Blue Air poate sa redevina fiabil. O companie aeriana care nu zboara de luni de zile .. cam cum ar fi situatia? Avioane nu a avut niciodata, iar acum nici nu zboara. Deci ce s-ar putea intampla acolo? Personal imi pare rau, cred ca era bine in piata romaneasca sa avem un operator, Blue Air era al treilea operator, sau era in top 3, dar era mai mare decat Tarom inainte de criza, cota lor de piata s-a mutat la Wizz Air, preturile au crescut. Nu spun ca au crescut numai din cauza disparitiei Blue Air, dar reducerea…