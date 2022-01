Stiri pe aceeasi tema

- Explozii și rafale de arme automate in capitala economica a Kazahstanului, in timp ce noi imagini șocante apar pe social media. O mașina a intrat in plin intr-un cordon al forțelor de ordine masate in centru pentru a proteja diverse instituții. De altfel, orașul Almati seamana cu un teatru de razboi.…

- Libertatea a vorbit cu o socioloaga de 34 ani din Nur-Sultan, capitala Kazahstanului, la o ora dupa ce conexiunea la internet a fost restabilita temporar in țara in care poliția „ a eliminat zeci de manifestanți ”, iar guvernul a impus stare de urgența și le-a taiat oamenilor accesul la internet, in…

- UPDATE, ora 8.02 Prețul Bitcoin a scazut pe fondul situației din Kazahstan, unde se afla 18% din toate capacitațile mondiale de minare a criptomonedei. Minarea cripromonedelor a ajuns la mare cautare in Kazahstan, dupa restricțiile Chinei asupra industriei, inițiate anul trecut. Aproape 90 de mii de…

- Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a declarat stare de urgența de doua saptamani in cel mai mare oraș al națiunii din Asia Centrala, Almaty, și in vestul provinciei Mangistau. Aici protestele au devenit violente, a anunțat biroul sau miercuri dimineața. Guvernul kazah a demisionat miercuri, in…

- La Școala Gimnaziala „Dimitrie Gusti" din Fundu Moldovei a fost inlocuit vechiul sistem de iluminat cu unul nou, modern, bazat pe tehnologia LED. Acest lucru a fost posibil prin proiectul „Energie in Școlile Copilariei", care a continuat și in acest an.„Preocuparea ...

- Mai mult de 10 furnizori de gaze au iesit din piata pana acum, ca urmare a preturilor mari, si aproximativ 70.000 de consumatori au fost preluati de furnizorii de ultima instanta, a afirmat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege. El a participat…

- Postul de televiziune Antena 3 alaturi de cotidianul național Jurnalul deschid astazi, la Hotelul Radisson Blu din Capitala, seria conferințelor naționale din cadrul proiectului media „Romania Inteligenta”. Sub titlul ,,Independența sau interconectivitate? Drumul gazelor - de la sursa, la resursa”,…

- Cel mai competent expert al nostru in privința pieței de energie, Iulian Iancu, a prezentat joi, 9 decembrie, schema prin care furnizorii de energie par a se fi cartelizat la nivel global pentru a produce o criza a prețurilor produselor energetice. Ce urmarește acest complot? O contracarare a politicilor…