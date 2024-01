Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul in care este implicat Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, se complica dupa ce inca unul dintre avocatii lui a decis sa se retraga din caz. Avocatul a intrat vesel in tribunal, dar, dupa un sfert de ora, a iesit intr-o stare de spirit total opusa. „Nu stiu ce pozitie va avea, momentan,…

- Astazi, in fața magistraților de pe langa Tribunalul Prahova, Cornel Dinicu ar fi trebuit sa primeasca o decizie, dar lucrurile s-au schimbat. Conform informațiilor, vorbim despre lovitura primita de Cornel Dinicu dupa tragedia de la Ferma Dacilor, venita din partea avocatului acestuia, Bogdan Annei.

- Avocatul omului de afaceri Cornel Dinicu renunța la caz! Aparatorul patronului pensiunii Ferma Dacilor, Bogdan Annei, spune ca ar fi primit amenințari. Acesta spune ca ar fi fost amenințat prin mesaje dar și in mod direct, conform Romania TV.Imediat dupa ce a preluat cazul, Annei spunea ca exista…

- Primarul și fostul primar al comunei Gura Vadului, Marius Nicolae Sora si Constantin Lungu, au fost plasati sub control judiciar, inculpati in dosarul ”Ferma Dacilor”. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova au emis, miercuri dupa amiaza, ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele…

- Cornel Dinicu este extrem de indignat de decizia luata de magistrații de la Tribunalul Prahova. Acesta susține ca masura arestului preventiv are in spate un caracter excesiv pentru ca el oricum vrea ca acest caz sa fie elucidat cat mai repede și, mai mult decat atat, „Sta umar in umar cu Parchetul”.Cornel…

- Patronul complexului turistic Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, ramane in arest preventiv pentru 30 de zile, in dosarul in care este acuzat de distrugere din culpa, care a avut ca urmare un dezastru, a decis, marti, Tribunalul Prahova. Surse judiciare au precizat, marti, pentru AGERPRES, ca instanta a respins…

- Patronul complexului turistic Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, ramane in arest preventiv pentru 30 de zile, in dosarul in care este acuzat de distrugere din culpa, care a avut ca urmare un dezastru, a decis, marti, Tribunalul Prahova.Surse judiciare au precizat, marti, pentru AGERPRES, ca instanta a respins…

- UPDATE Patronul complexului turistic Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a fost retinut, marti, in dosarul penal deschis in urma incendiului devastator soldat cu opt morti. Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, anchetatorii au dispus, marti, efectuarea in continuare…