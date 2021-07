Stiri pe aceeasi tema

- Monica Melencu, mama Luizei Melencu, una dintre fetele ucise in tragedia de la Caracal, a luat decizia de a se recasatori la doar șase luni de la moartea soțului și doi ani de la dispariția fiicei. Evenimentul a starnit multe controverse in spațiul public. Femeia nu a vrut sa ofere publicitații foarte…

- Vestea ca Monica, mama Luizei Melencu, s-a recasatorit, recent, cu un barbat dintr-un sat din Caracal, a luat prin surprindere intreaga țara. Cine este noul soț al femeii, care ii alina suferința? Nina, matușa Luizei, ne-a oferit declarații, in exclusivitate, pentru Playtech.ro: ”S-au cunoscut la o…

- In urma cu doi ani in familia Luizei Melencu avea sa inceapa o adevarata drama. Fiica celor doi soți, Claudiu și Monica Melencu, alaturi de o alta tanara, aveau sa dispara in condiții misterioase. Ceea ce se știe acum ca fiind Cazul Caracal a ținut și inca ține titlurile din presa. Gheoerghe Dinca,…

- Nu a caștigat marele premiu de la Chefi la cuțite, insa s-a ales cu o experiența de neuitat și cu o mulțime de fani. Chiar și așa, ce ar fi facut Ștefan Borleanu cu banii, daca ar fi fost marele caștigtor al sezonului 9 al show-ului culinar de pe Antena 1? Și daca unii se așteapta ca fostul concurent…

- Marele actor roman a spus despre Revoluția de la 1989 ca a fost ”o mare pacaleala” și ca ceea ce au trait romanii dupa Ceaușescu a fost un comunism mascat, unde foștii nomenclaturiști și securiști și-au facut de cap și au adunat averi impresionante. Nici la 32 de ani de la caderea comunismului, Victor…

- Elena Merișoreanu (72 de ani), una dintre cele mai bune voci din muzica populara romaneasca, știe sa fenteze trecerea timpului. Ea ne-a povestit despre micile trucuri, in exclusivitate pentru playtech.ro, dar și despre marele regret de a-și tatua sprancenele, in anii tinereții, pe cand se afla intr-un…