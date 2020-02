Stiri pe aceeasi tema

- Leul s-a apreciat „in urma intervenției unui vanzator important de valuta” Foto BNR Moneda nationala s-a apreciat în ultimele zile pentru ca un vânzator important a vândut mai multa valuta, ceea ce a dus la întarirea leului, a explicat guvernatorul Bancii Nationale, Mugur…

- In ultimele opt sedinte, exceptie facand cea de luni, cursul euro s-a instalat peste pragul de 4,779 lei, semn ca se acumuleaza presiuni pentru depasirea pragului de 4,78 lei. Media monedei unice a crescut de la 4,7788 la 4,7790 lei. Tranzactiile se realizau marti in culoarul 4,777 – 4,782 lei. Leul…

- România are o rezerva suficienta pentru a face fata oricaror presiuni asupra finantarii sau a cursului de schimb, a declarat ministrul de Finante, Florin Cîtu, într-un interviu acordat Bloomberg la Bruxelles. El a promis ca în scurt timp va linisti pietele cu masuri destinate…

- Banca Nationala a Romaniei a organizat, in data de 8 noiembrie 2019, ceremonia de lansare a monedei numismatice dedicate celebrarii a 70 de ani de relatii politico diplomatice dintre Romania si Republica Populara Chineza.La eveniment au participat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu,…