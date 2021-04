De ce rachetele rusești «Sarmat» au nevoie să zboare prin ambii poli ai planetei Cea mai noua racheta balistica intercontinentala «Sarmat», cu o raza de acțiune de pana la 18000 km, va incepe testele de zbor, dupa care va incepe producția in serie și inzestrarea Forțelor Ruse de Rachete Strategice (RVSN) cu ea, ceea ce inseamna consolidarea securitații Federației Ruse și ai aliaților ei. Dmitrii Rogozin, șeful corporației de stat «Roscosmos», a declarat, pe 30 martie, ca testele de zbor ale celui mai nou ICBM RS-28 «Sarmat» vor incepe in viitorul apropiat, pregatirile pentru ele fiind in curs de desfașurare. Sfarșitul testelor de zbor și inceputul producției… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

