Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul cancelarului Austriei referitor la aderarea Romaniei in spatiul Schengen este, fara sa vrea, „un cadou pentru Vladimir Putin”, pentru ca a dovedit, intre altele, ca solidaritatea europeana s-a rupt, a declarat joi liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor. „Aici este o chestiune de teorie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala creste riscurile de conflict, relateaza Reuters. „Potentialul de conflict in lume este in crestere, iar aceasta este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si…

- „O decizie mizerabila”, așa descrie liderul UDMR, Kelemen Hunor, votul in urma caruia Romania nu a aderat la spațiul Schengen. „Astazi, Consiliul miniștrilor europeni de Justiție și Afaceri Interne (JAI) a respins aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Veto-ul Austriei este o atitudine incorecta, imorala,…

- Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat ca iși propusese sa convoace discutii la nivelul Uniunii Europene cu presedintele rus Vladimir Putin cu un an inainte ca acesta sa lanseze invazia in Ucraina, dar in cele din urma nu a vazut nicio posibilitate de a-l influenta pe liderul rus la sfarsitul…

- Șeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, vrea ca in școli sa fie introdusa pregatirea militara, in ultimii doi ani de studiu, scrie The Guardian, citand presa locala. Solicitarea oficialului rus vine ca urmare a numeroaselor inregistrari video aparute pe rețelele de socializare…

- Atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene de luni au fost in parte un raspuns la atacurile cu drone asupra flotei din Marea Neagra din weekend, a declarat președintele Vladimir Putin, indicand ca ar putea urma și alte acțiuni. Intrebat de un reporter daca loviturile de luni au fost un raspuns…

- Un avion rusesc a lansat „accidental” o racheta in apropierea unui avion britanic care patrula in spațiul aerian internațional deasupra Marii Negre, a anunțat, joi, ministrul Apararii Ben Wallace, relateaza Reuters. Wallace a declarat in Parlamentul de la Londra ca Marea Britanie a suspendat patrulele…

- Procuratura din Moscova a avertizat, miercuri, ca persoanele care participa la mitinguri ”ilegale” vor fi pedepsite conform legislației ruse in vigoare, informeaza agenția rusa de presa TASS. Avertismentul vine in contextul in care mișcarea rusa „Vesna” a facut apel la proteste in Federația Rusa fața…