De ce Putin l-a vrut mort pe Prigojin

- O concluzie definitiva privind cauzele prabușirii avionului in care se afla conducerea Wagner nu a fost stabilita, dar o explozia la bord este cauza cea mai probabil spun oficialii americani și occidentali pe baza datelor preliminare obținute de serviciile de informații, relateaza The New York Times.O…

- Ministerul Apararii polonez monitorizeaza indeaproape situatia de la frontiera cu Belarus si este pregatit pentru diverse scenarii, a anuntat joi, 20 iulie, institutia citata, dupa ce autoritatile de la Minsk au anuntat ca mercenarii din gruparea rusa Wagner vor ajuta la antrenarea trupelor speciale…

- Pentagonul a anunțat joi, la aproximativ doua saptamani dupa rebeliunea eșuata a grupului Wagner, ca mercenarii ruși nu mai participa ”in mod semnificativ” la operatiunile de lupta in Ucraina, relateaza AFP. ”In acest stadiu, nu vedem fortele Wagner participand intr-un mod semnificativ la operatiunile…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat, luni, ca șeful Wagner, Evgheni Prigojin, s-a intalnit cu președintele Vladimir Putin la Kremlin, la cinci zile dupa rebeliunea eșuata de la sfarșitul lunii iunie, relateaza CNN, transmite digi24.ro.

- Liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin a declarat ca mercenarii sai se vor bucura de „noi victorii” dupa ce au reușit sa „lupte cu succes impotriva tradatorilor și sa mobilizeze societatea” in rebeliunea eșuata de luna trecuta, potrivit Sky News . „Bucatarul lui Putin” care a fost exilat in Belarus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a revenit asupra rebeliunii anulate a militarilor Wagner - lansata vineri si oprita sambata de seful lor, Evgheni Prigojin - luni, la doua zile de la evenimente, si a spus in aceasta alocutiune ca a el a dat ordinul sa se evite o ”baie de sange” pe care o voia, acuza…

- Rebeliunea esuata condusa sambata in Rusia de liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, releva "fisuri reale" la cel mai inalt nivel al statului rus si o sfidare la adresa autoritatii presedintelui Vladimir Putin, a declarat duminica secretarul american de stat Antony Blinken, potrivit…