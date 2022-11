Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur s-a mutat in urma cu mai mulți ani in India, acolo unde a inceput o noua viața. Deși nu i-a fost ușor sa o ia de la inceput, vedeta a reușit sa fie pe culmile succesului.Au trecut aproape 10 ani de cand Iulia Vantur a fost prima data in India și a decis ca acolo va locui. Ea l-a cunoscut…

- Iulia Vantur, in varsta de 41 de ani și actorul Salman Khan, in varsta de 56 de ani, formeaza un cuplu de aproape 10 ani. Fosta prezentatoare TV se afla in Romania, insa in curand, se va intoarce in India. Invitata in cadrul emisiunii „Teo Show”, vedeta a vorbit despre cat de mult a ajutat-o iubitul…

- Iulia Vantur s-a intors in Romania, iar zilele trecute a fost invitata la un eveniment organizat de Andreea Raicu, deschiderea noului showroom al fostei prezentatoare de televiziune. Iubita lui Salman Khan a spus care este motivul pentrucare se afla in țara.„Am venit ca am ceva de filmat aici, am de…

- Iulia Vantur este una dintre cele mai iubite și apreciate vedete de la noi. De cațiva ani, aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Salman Khan, celebrul actor și cantareț indian. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe aceasta in ipostaze…

- Iulia Vantur, care care 42 de ani și traiește in India, s-a concentrat in ultima perioada la viața ei profesionala, și mai puțin la cea personala. Vedeta nu este inca casatorita, deși are o relație de mult timp cu Salman Khan, și nici nu a devenit mama. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , ea a spus…

- De ziua Republicii Moldova, Dan Negru, vedeta Kanal D, comenteaza cu amar destinul ținutului de dincolo de Prut. „E ziua naționala a Moldovei dar n-o sa vedeți niciunde știrea in Romania. Lucrez la aceeași televiziune in Chișinau de vreo 15 ani. Cu cațiva ani in urma o companie media multinaționala…

- Iulia Vantur (42 de ani) și-a construit o cariera de succes la Bollywood, la scurt timp dupa ce l-a intalnit pe iubitul ei, renumitul actor, Salman Khan. Cum a indrumat-o celebrul Salman Khan in industria divertismentului și ce parere are Iulia Vantur despre parinții partenerului ei, a dezvaluit chiar…

- De cațiva ani, Iulia Vantur traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Salman Khan. Intr-un interviu pentu Revista VIVA!, artista a vorbit despre latura mai puțin știuta a iubitului ei.A lasat viața din Romania și s-a mutat in India, acolo unde locuiește și iubitul ei. Iulia Vantur și Salman Khan sunt…