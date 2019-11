De ce oamenii sunt mai tristi duminica. Cine sunt cei mai predispusi la anxietate

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Tristețea de duminica este reala: Cine sunt cei mai predispuși la anxietate Tristețea de duminica este reala. Daca duminica aveți o neliniște, cercetatorii explica de ce. Potrivit unui studiu, 81% dintre cei 1.000 de voluntari luați in calcul au dezvoltat așa numita anxietate de anticipare,…

- Desi societatea considera ca narcisistii isi dau o importanta prea mare, oamenii de stiinta au descoperit ca aceste persoane obtin de fapt un avantaj important din aceasta trasatura de personalitate, deoarece beneficiaza de tarie mentala, sunt mai putin stresate si mai putin vulnerabile in fata riscului…

- Oamenii de știința din Statele Unite și din Marea Britanie vor sa descopere care sunt primele semne ale cancerului pentru a depista și trata boala, inainte de a se raspandi in organism. Aceștia vor sa creeze celule canceroase in laborator pentru a determina cum se manifesta in stadiu incipient, relateaza…

- Ion Ceban a venit cu primele declarații in fața presei dupa ce au fost inchise secțiile de votare."Acum dupa inchidere vreau sa multumesc pentru cei care au participat la vot, indiferent pentru cine au votat. Este important ca demonstreaza ca trebuie sa votam.

- În 1887, elevii unei scoli din Salt Lake City îngropau o capsula a timpului care avea sa treaca prin multe peripetii pâna la deschiderea ei programata în 2019, relateaza CNN.Când scoala a fost demolata în 1959, capsula lasata în urma a fost descoperita si…

- La 65 de ani, din care 45 i-a petrecut pe scena, Nicu Alifantis a ajuns la o concluzie amara in privința breslei din care face parte. Folkistul iși acuza colegii muzicieni ca sunt mercenari și pun banul mai presus de meserie și prietenie. Singur ca la inceput, cand a debutat pe scena doar cu chitara…

- Multe cupluri ajung în cele din urma sa se desparta din cauza infidelitații. Cu toate ca se spune ca omul face parte din cei 3% din totalitatea mamiferelor monogame, adevarul este de parte de a fi acesta. De ce înșeala unii oameni?