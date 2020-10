Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie se revolta dupa ce Guvernul ii obliga sa monitorizeze pacientii cu COVID-19. Medicii de familie vor monitoriza pacienții asimptomatici sau cu simptome ușoare, ei urmand sa deconteze cate 105 lei pe caz. Doctorița Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov,…

- CFR Cluj a invins ȚSKA Sofia in debutul in grupele Europa League, scor 2-0. Dupa meci, Ciprian Deac (34 de ani) a oferit o declarație surprinzatoare, critincand jocul prestat de el in ultima perioada. ...

- Incepand de astazi, Bucurestiul a trecut in scenariul rosu. Drept urmare, purtarea mastilor peste tot, atat in spatii inchise, cat si in cele deschise, e obligatorie. Aceasta situatie a creat o dilema pentru iubitorii de sport.

- Jandarmii montani din Colibita au intervenit joi dupa-amiaza pentru salvarea unui copil aflat in pericol de a fi muscat de catre un caine metis de talie mare. Din fericire copilul nu a fost muscat de catre patruped. In urma unui apel la 112, janda ...

- Oana Lis a reușit sa iși ia prin surprindere fanii de pe Facebook, dupa ce a publicat o fotografie neașteptata. Mulți au vrut sa afle daca așa arata acum soția lui Viorel Lis sau daca imaginea a fost editata.

- Copiii cu varste cuprinse intre 6 și 13 ani sunt mai puțin susceptibili sa prezinte simptome de COVID-19 in comparație cu cei care sunt mai mici sau mai mari decat ei, potrivit unui studiu realizat pe aproape 400 de persoane infectate, cu varste sub 21 de ani. Matthew Kelly și colegii sai de la "Duke…

- Adoptia reprezinta o sansa la o familie pentru toti copiii a caror reintoarcere in familia biologica nu este posibila, iar specialistii din cadrul Biroului Adoptii si postadoptii urmaresc integrarea cat mai rapida in familii, prin procedura adoptiei, a copiilor declarati ca fiind, din punct de vedere…