Stiri pe aceeasi tema

- Economia regiunii transnistrene urmeaza sa se contracte cu circa 18% in 2022 și cu circa 2,5% in 2023, arata prognozele Expert-Grup, relateaza Jurnal.md. Potrivit experților economici, declinul urmeaza sa fie cauzat preponderent de reducerea cu circa o treime a volumului producției industriale care…

- Cresterea economica nu inseamna intotdeauna bunastare pentru oameni, nici activitati protective cu mediul inconjurator. Inca din anul 1987, cu prilejul discutarii Raportului Comisiei Brundtland Our Common Future s-a subliniat necesitatea gestionarii rationale a resurselor naturale si gasirea unui echilibru…

- Cresterea accelerata a salariilor in lei din ultimii trei ani, precum si relativa stabilitate a cursului leu/euro (chiar aprecierea monedei nationale din aceasta vara) au dus la un avans puternic al puterii de cumparare in euro a salariului mediu, reiese din datele Institutului National de Statistica,…

- Economia zonei euro e la un pas de recesiune, in condițiile in care criza energetica și inflația galopanta, ajunsa la valori nemaiintalnite in ultimii 47 de ani, mușca din puterea de cumparare a oamenilor.

- Majorarea pensiilor a ajuns un subiect de discuție aproape zilnic, ministrul Muncii, Marius Budai, avand mai mereu interveții in mass-media legate de creșterea veniturilor seniorilor Romaniei. Mai nou, Budai anunța un plus de cel puțin 10% de la 1 ianaurie 2023. O majorare a pensiilor cu rata inflatiei…

- Cresterea inflatiei enorm fata de anul trecut ne obliga ca orice crestere a pensiei sa respecte nu neaparat inflatia, ci puterea de cumparare, in conditiile in care, in ultimele doua luni, a scazut puterea de cumparare cu 30%, a afirmat, marti, economistul Mircea Cosea, la conferinta Pactul Pentru…

- Fondul Monetar International (FMI) a redus, intr-un raport publicat marti, perspectivele de crestere economica la nivel global pe anul 2023, in contextul situatiei internationale incerte, avertizand asupra nivelului inflatiei in statele puternic dezvoltate, potrivit Mediafax. Fii la curent…

- „Economia privata, antreprenorii gasesc soluții și in situații de criza și noi suntem obișnuiți. Generații de criza tot avem de 100 de ani. Economia privata și diaspora țin economia țarii in picioare. Diaspora e principalul investitor constant, in sensul ca trimite bani acasa. Oamenii muncesc. (…) Sunt…