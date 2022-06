De ce nu s-au căsătorit Jojo și Paul Ipate: Copiii au înțeles foarte clar! Suntem cinstiți cu ei "Opt ani cu Paul nici nu imi dau seama cand au trecut. Au fost atat de putin plictisitori, am avut atat de multe lucruri de facut, am trecut prin atat de multe etape, incat nu stiu unde au zburat anii. Cert este ca, atunci cand ma uit la prima noastra fotografie impreuna, facuta pe un platou de filmare al unui lungmetraj care inca nu a aparut, cred ca a fost menit ca noi doi sa ne intalnim, imi dau seama cat eram de tineri totusi. Imi dau seama ca ne-am maturizat, ne-am descoperit, am invatat mult unul de la celalalt, ne-am echilibrat, ne-am completat. Si cand am fost mai suparati, tot am revenit… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

