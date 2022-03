Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va modifica criteriile de evaluare din ghidul consolidat pentru implementarea Masurii 4.1.1 (fosta masura 3), conform unui comunicat de presa emis de Executiv. Decizia a fost luata in urma intalnirii pe care prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut-o astazi la Palatul Victoria cu reprezentantii…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, o intalnire la Palatul Victoria cu reprezentantii mediului de afaceri, pentru a analiza cele mai relevante criterii de evaluare a formulelor de selectare a firmelor care vor beneficia de viitoarele granturi de investitii.La intalnire a participat si ministrul Investitiilor…

- Guvernul a confirmat oficial, joi, ca va elimina de la finanțare firmele vandute special pentru accesarea fondurilor europene de cate 50.000-1 milion de euro de la Acțiunea 4.1.1-POC. Masura a fost anunțata de Guvern dupa o intalnire avuta de premierul Ciuca, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,…

- Guvernul trebuie sa faca reforma pensiilor pentru a elimina inechitatile din sistem, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, care a precizat ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), cu reformele prevazute, nu poate fi renegociat. „In ce priveste…

- Subiectul inghetarii pretului la carburanti nu a fost discutat in coalitia de guvernare, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, intr-o conferinta de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a transmis luni, 1 februarie, ca a avut o discuție la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis, in care a vorbit despre „renegocierea acelui procent de 9.4% din PIB pus din pix de domnul Ghinea de la USR”.„Creșterea pensiilor este o necesitate, iar PSD a pus…

- „Este un scenariu care a fost luat in calcul. In toate tarile, in acest moment, se fac ajustari. Romania este victima propriului succes, ca sa zic asa, pentru ca am crescut mult mai rapid decat era estimat in PNRR si atunci, bineinteles, ca sumele sunt ajustate. Sumele erau prezentate la un PIB. Nu…

- ”In data de 13 ianuarie 2022, odata cu intrarea in vigoare a Acordului de imprumut (Mecanismul de redresare si rezilienta) intre Comisia Europeana si Romania, va fi virata suma aferenta prefinantarii din componenta de imprumut, in cuantum de 1.942.479.890 euro, reprezentand 13% din valoarea totala a…