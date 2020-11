Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, peste 300 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. S-au dat 304 amenzi, in valoare totala de 93,250 de lei. Astfel, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte…

- Igluurile au rasarit ca ciupercile dupa ploaie la Iași. Mai precis dupa decizia de intrare in scenariul roșu. Sunt corturi de plastic transparente care izoleaza cate o singura masa de pe terasele din oraș.

- Pe 17 octombrie, polițiștii suceveni au dat 112 amenzi in valoare de 53.600 de lei pentru nerespectarea normelor COVID. Sancțiunile au fost aplicate in timpul controalelor efectuate la 140 de societați comerciale. In aceeași zi, polițiștii suceveni au verificat 662 de persoane cu privire la respectarea…

- Mai mulți agenți economici protesteaza astazi, in centrul Cimișliei. Aceștia sunt nemulțumiți de decizia organelor locale, prin care se impun din 10 octombrie, un șir de restricții, dictate de pandemia de Covid-19.

- Perioada de pandemie a impus anul acesta noi reguli pentru cei care voteaza la alegerile locale care vor avea loc duminica, 27 septembrie. Alegatorii iși pot desfașura acest drept fundamental intre orele 07 -21. Dar, in sala de vot nu vor putea intra decat cel mult cinci deodata. Acestia vor fi obligati…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat ca un posibil vaccin impotriva Covid-19 ar putea fi disponibil abia la jumatatea anului 2021. Rafila a vorbit ca dozele de vaccin trebuie depozitate in condiții speciale, potrivit Mediafax.„Lumea intelege, avem vaccin, maine ne vaccinam, am…

- Nici nu am scapat de criza provocata de infecția cu COVID-19, ca un alt virusul periculos ne-ar putea face probleme. Directorul OMS avertizeaza ca aceasta nu va fi ultima pandemie prin care trecem.

- Ministrul Tineretului si Sporturilor, Ionut Stroe, a anuntat marti, la Galati, ca incepand din anul scolar viitor, elevii vor avea o ora de sport suplimentara. Aceasta se va desfasura in conditiile speciale impuse de epidemia de Covid 19. AN SCOLAR 2020-2021: o clasa se inchide 14 zile la…