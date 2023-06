Stiri pe aceeasi tema

- Misha e singura la 5 ani de la divorțul de Connect-R. Intr-un interviu pentru unica.ro, cantareața a recunoscut ca nu iși dorește sa se casatoreasca, dar nici sa devina mama a doua oara. In urma cu cinci ani de zile, Connect-R a surprins cu un mesaj public in care a anunțat divorțul de Misha, mama fetiței…

- Deea și Dinu Maxer au divorțat dupa 18 ani de relație. Au doi copii impreuna, iar dupa desparțire au ramas in relații bune, de dragul fetiței și a baiețelului lor. Artistul a vorbit recent despre cum e viața lui dupa ce s-a separat de mama copiilor sai.Dinu Maxer a declarat inainte de toate ca are in…

- Mihaela Borcea, care a fost casatorita cu Cristi Borcea 23 de ani și au impreuna trei copii, traiește de mai mulți ani cu Sorin Rap, fost polițist și om de incredere al acesteia. Deși au o relație serioasa de aproape 8 ani, nu se gandesc la casatorie. Mihaela Borcea este o femeie de afaceri din Romania,…

- Cristina Belciu a trecut prin cateva dezamagiri in dragoste, insa acest lucru nu a facut-o sa iși piarda speranța in fericire. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu este pregatita sa se casatoreasca și a dezvaluit ca iși dorește o familie, așa cum a vazut la parinții ei.

- Andreea Balan și Keo au fost impreuna opt ani, iar cand toata lumea se aștepta sa faca pasul cel mare, cei doi s-au desparțit, artistul fiind deja implicat pe vremea aceea intr-o relație cu Misty, cea care i-a daruit mai tarziu și o fetița. La 9 ani de la desparțire, Andreea Balan a explicat ce s-a…

- Saveta Bogdan are mari planuri de viitor! Indragita artista vrea sa se casatoreasca la varsta de 77 de ani. Cantareața iși dorește un soț american. Ce condiții trebuie sa indeplineasca barbatul care ii poate cuceri inima interpretei. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Este oficial! Alex Leonte, nepotul lui Nea Marin, are o noua iubita, iar tanara a vorbit recent despre relația lor, in cadrul unui interviu, confirmand zvonurile. Iata cu ce vedeta a inlocuit-o Alex pe fosta partenera, de care s-a desparțit in mod neașteptat.

- Octavian trece prin momente grele de cand a fost parasit de iubita dupa 12 ani de relație. Barbatul, in varsta de 42 de ani, din Nehoiu, județul Buzau, a ramas fara familie. Deși are un copil cu fosta partnera, el este casatorit de opt ani cu o alta femeie pe care a cunoscut-o pe Facebook. Ce a marturisit,…