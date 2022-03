De ce nu este indicat să folosim gadgeturile cu ecran luminos înainte de culcare Un element care contribuie la un somn sanatos este reglarea in mod natural a ritmului circadian, potrivit specialiștilor. In intuneric, hipofiza, care este o glanda endocrina cu functii multiple, situata la baza creierului, secreta mai multa melatonina, hormon implicat in generarea ciclului somn-veghe. De aceea, nu este indicat sa folosim gadgeturile cu ecran luminos inainte de culcare, efectul fiind diminuarea sau chiar suprimarea productiei de melatonina. Invers, pentru a combate somnolenta diurna, este recomandat sa petrecem cat mai mult timp la lumina naturala, sa lucram intr-un spatiu bine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

