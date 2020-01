Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru a asigurat a reușit sa gazduiasca pentru a 20-a oara cel mai urmarit program de Revelion. Revelionul de la Antena 1 a fost urmarit mai mult decat urmatoarele cinci programe de Revelion la un loc.Revelionul Starurilor, cu maști, s-a apropiat de trei milioane de romani in fiecare minut,…

- Romanii au inmatriculat, in primele 11 luni ale anului, 26 de Lamborghini si 18 Ferrari noi, in randul autoturismelor scumpe preferate situandu-se si Jaguar, Lexus, Maserati, Bentley sau Aston Martin, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV),…

- Romanii ar putea plati mai mult pentru polițele obligatorii pentru locuințe care vor include, pe langa riscurile de cutremur, inundații și alunecari de teren, și pe cel de furtuna, in baza unui document pregatit de autoritați, arata protv.ro.O alta schimbare anuntata este aceea ca va fi liberalizat…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) a comentat rezultatele studiului „Romanii și sportul”, comandat de Gazeta Sporturilor și in care campioana de la Wimbledon ocupa poziții fruntașe. „Care este sportivul roman pe care il apreciați cel mai mult?” a fost una dintre intrebarile din sondajul comandat și finanțat…

- In timp ce la nivel european cheltuielile medii pentru sarbatori sunt de 460 euro, in Romania bugetul aproximativ este de 250 de euro (1.189lei), arata o analiza Reveal Marketing Research.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi este rușine! Ne incalcam toate principiile!…

- De un an, Andreea Mantea prezinta emisiunea cu cea mai mare audiența de la Kanal D, show-ul matrimonial “Puterea dragostei”. Tot de un an, casa ei nu mai e... acasa, ci in Turcia, unde filmeaza pentru aceasta producție, iar drumurile dese facute intre București și Istanbul au transformat-o intr-o navetista…

- Ziarul Unirea Cui spunem ”La mulți ani!” de Sfantul Andrei: Nume care se serbeaza in ziua sfantului considerat ”Ocrotitorul Romaniei” Cui trebuie sa ii spui ”La mulți ani!” de Sfantul Andrei: Nume care se serbeaza in ziua sfantului considerat ”Ocrotitorul Romaniei” Sf Andrei este ocrotitorul Romaniei…

- Americanul Taylor Phinney, ciclist in varsta de 29 de ani, a anunțat ca se retrage din viața sportiva. Considerat unul dintre cei mai puternici rutieri la inceputul carierei, Phinney a suferit o accidentare horror in 2014, la campionatul național de fond, atunci cand s-a izbit violent intr-un gard…