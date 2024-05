Stiri pe aceeasi tema

- A aparut reactia lui Mircea Rednic, dupa meciul Dinamo – UTA, scor 2-0, din ultima etapa a play-out-ului Ligii 1. „Puriul” a plecat invins de pe stadionul Arcul de Triumf, dar fosta sa echipa a obtinut salvarea de la retrogradarea directa si va juca baraj. La finalul meciului, „Puriul” a fost aplaudat…

- Crestinii ortodocsi marcheaza in duminica de dinaintea Pastelui Intrarea Domnului Iisus Hristos in Cetatea Ierusalimului. Anul acesta sarbatoarea, cunoscuta si sub numele de Florii, este pe 28 aprilie.

- Pisica nu ar trebui sa manance carne cruda, susțin specialiștii, pentru ca ar putea dezvolta anumite probleme de sanatate. Mulți stapani de feline fac aceasta greșeala majora, dar ar trebui sa se gandeasca mai bine inainte a oferi animalului de companie acest produs. De ce nu e bine sa-ți hranești pisica…

- Rusia a lansat cu succes noua sa racheta spațiala, Angara-A5 ● Și totuși, ar putea exista viața pe Venus ● Vulpile ar fi fost domesticite de populațiile precolumbiene, inainte de apariția cainilor

- Cunoscutul neurochirurg Vlad Ciurea a vorbit despre o greșeala pe care mulți romani o fac atunci cand aleg sa manance masa de pranz. Medicul a dezvaluit ca angajații romani, mai ales cei din corporații tind sa manance prea mult la pranz. „Nu se mananca mult la pranz. Foarte, foarte puțin. Pe langa…

- Polițiștii au descoperit pe un camp din Chișoda peste o suta de ovine moarte. In noaptea trecuta, acestea au fost atacate de caini vagabonzi. Dupa ce o parte din ele au fost mușcate, celelalte au murit sufocate in incercarea de a scapa.

- “Pentru copiii nostri, cel mai important este sa fim noi echilibrati ca parinti. Sa nu trecem nici intr-o extrema, nici in alta. Nici nu sa nu oferim tot ce isi doresc din punct de vedere al alimentatiei, toata ziua sa manance ciocolata, chipsuri, sa le cumparam de la trei ani tablete si sa stea lipiti…

