- Tenismenul britanic Andy Murray, locul 78 ATP, a declarat ca nu sustine decizia de excludere a jucatorilor din Rusia si Belarus de la turneul de la Wimbledon, dar precizeaza ca nu are un "raspuns potrivit" la aceasta problema, informeaza BBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rafael Nadal (35 de ani, 4 ATP) crede ca Wimbledon a greșit cand a interzis sportivii ruși și bieloruși la ediția din acest an, din cauza razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina. Ediția din 2022 de la Wimbledon este programata in intervalul 27 iunie - 10 iulie. Dupa ce liderul mondial Novak…

- Simona Halep se arata revoltata de decizia organizatorilor turneului de la Wimbledon de a-i exlude pe jucatorii rusi si bielorusi de la al treilea grand slam al anului. „Nu vreau sa discut despre politica, deoarce este politica in opinia mea. Este un sport individual si nu este vina jucatorilor, dupa…

- Liderul mondial Novak Djokovic (34 de ani) le-a luat inca o data apararea sportivilor ruși și bieloruși, dupa ce oficialii de la Wimbledon au decis interzicerea lor la competiția din acest an. Din cauza razboiului provocat de Vladimir Putin pe teritoriul Ucrainei, organizatorii de la Wimbledon au decis…

- Interzicerea participarii jucatorilor de tenis din Rusia și Belarus la turneul de Grand Slam de la Wimbledon este aspru criticata de superstarul sarb Novak Djokovic. „Voi fi intotdeauna impotriva razboiului, eu sunt un copil al razboiului. (…) Dar sunt impotriva deciziei organizatorilor de la Wimbledon,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, liderul ATP, a declarat miercuri la Belgrad ca este o ''nebunie'' decizia organizatorilor turneului de la Wimbledon de a exclude jucatorii din Rusia si Belarus de la editia din acest an, din cauza razboiului din Ucraina.

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) condamna decizia organizatorilor Wimbledon de a interzice participarea sportivilor din Rusia și Belarus la turneul de Grand Slam din Marea Britanie. Jucatorii de tenis ruși și bieloruși au fost oficial interziși la Wimbledon, in urma invaziei dictate de Putin in Ucraina,…

- Jucatorii de tenis din Rusia nu vor avea voie sa participe la turneul de Mare Slem de la Wimbledon 2022, din cauza invaziei rusești in Ucraina, potrivit unei informatii difuzate marti de site-ul de stiri din industria sportului Sportico, informeaza Reuters, citata de Agerpres. La inceputul lunii aprilie,…