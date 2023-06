Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Sighisoara, Iulian Sirbu, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca a fost nevoit sa anunte ambasadorii straini si localitatile infratite ca editia a 29-a a Festivalului Sighisoara Medievala, care era programata in perioada 28 – 30 iulie, nu se mai organizeaza, desi avea bugetul aprobat…

- In sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Constanta a fost aprobat proiectul privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a principalilor indicatori tehnico ndash; economici pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Casa…

- Prefectul Radu Roca alaturi de subprefecții Altfatter Tamas și Romeo Pop și de directorul de Cancelarie, Radu Iancu au participat azi la manifestarile dedicate Zilei Independenței de Stat a Romaniei. Prefectul Radu Roca a dat citire mesajului transmis de premierul Nicolae -Ionel Ciuca cu prilejul Zilei…

- O lege ce pare clar cu dedicație, pentru ca, in mare masura, afecteaza doar Romsilva și introduce privatizarea managementului padurilor statului, da naștere la numeroase suspiciuni, deoarece proiectul a fost inaintat de Guvern, imediat dupa votul negativ al Austriei privind aderarea noastra la Schengen…

- Vești bune pentru familiile numeroase din Romania. Ministrul Gabriela Firea a anunțat ca se dau 1.500 de lei pentru cele care au mai mulți copii. Anunțul a fost facut chiar in timpul unei vizite facuta la o astfel de gospodarie, vorbind, pe larg, despre proiectele pe care le are in plan. Ce condiții…

- In acest moment CNAIR se afla in faza de elaborare a documentației in vederea obținerii autorizației de construire (DTAC). Ordinul de incepere a fost dat in 3 ianuarie și de atunci pana acum, in ciuda condițiilor meteo nefavorabile și a terenului dificil, au fost executate peste 60 de foraje suplimentare…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și-a retras proiectul privind plafonarea prețurilor la polițele de Raspundere Civila Auto (RCA), dupa falimentul Euroins, a declarat Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului.