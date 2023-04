Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american 6ix9ine, cunoscut și ca Tekashi 69 sau Tekashi 6ix9ine, a facut un show incendiar pe scena festivalului de la Constanța. La cateva minute dupa ce a urcat pe scena, cantarețul a renunțat, pe rand, la obiectele vestimentare pe care le-a aruncat in public. Iata cu cat se vinde unul dintre…

- In urma cu o seara, Inna a facut un concert de senzație pe scena de la festivalul Beach Please. Dupa ce a cantat și a coborat de pe scena, celebra artista a facut mai multe declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars. Iata ce marturisiri a facut cantareața pentru emisiune!

- Mariana Ionescu-Capitanescu a preferat sa se afișeze mereu cu zambetul pe buze in fața publicului. Ce sacrificii a facut indragita interpreta de muzica populara pentru cariera. Cantareața și-a gasit intotdeauna puterea pe scena. Ce a marturisit artista, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- O noua fabrica ar urma sa apara in țara noastra! Anunțul a fost facut de un reprezentant al Guvernului PNL-PSD-UDMR.Mai exact, in Romania ar urma sa se produca din nou...Citește AICI ce NOUA FABRICA urmeaza sa apara in Romania... . Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fiul de suflet al lui Petrica Mițu Stoian a oferit un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, imbracat chiar in camașa regretatului interpret de muzica populara. Alin Gabriel Matei vorbește cu emoție despre sacrificiile pe care l-au facut parinții pentru ca el sa se poata bucura de viața de…

- O comuna fara canalizare funcționala, fara medic, cu oameni trecuți de 70 de ani iși face baza sportiva ● Marcel Ciolacu il apara pe ministrul Budai: „A dat un telefon unei colege de partid la doua noaptea. Despre ce victima vorbim? ● ​O regie din Craiova imprumuta 550.000 de euro ca sa cumpere bizoni,…

- Adrian Daminescu a trecut prin momente cumplite, dupa ce a aflat ca este diagnosticat cu cancer la plamani. Dupa doi ani in care a stat sub supraveghere medicala, celebrul cantareț a invins boala crunta. Acum, artistul iși dorește sa se intoarca pe scena. Iata ce dezvaluiri a facut in exclusivitate…