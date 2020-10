De ce ne plictisim, stînd la cozi Timpul, aceasta resursa finita și construct care ne ghideaza viețile, da multe batai de cap oamenilor de știința. Percepția trecerii timpului este resimțita diferit in funcție de activitațile pe care le desfașori. Ți se pare ca timpul trece mai greu atunci cind aștepți sau faci o sarcina care nu iți face placere și, in același timp, timpul trece atit de repede atunci cind faci ceva care te bucu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

