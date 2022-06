De ce ne bucurăm de răul altora? Ca exista acest sentiment, de satisfacție cand li se intampla altora ceva, nu exista indoiala. Și cred ca toți oamenii il incearca de multiple ori de-a lungul vieții. Dar daca acest sentiment exista, inseamna ca el are o utilitate la nivel individual ori colectiv; altfel, probabil nu ar fi aparut ori ar fi disparut de-a lungul devenirii istorice a speciei noastre.Ca sa raspundem „de ce”, trebuie sa vedem „cand” ne bucuram de raul altora, pentru ca, din cate-mi dau seama, exista o serie de situații diferite. Și aș vrea sa incercam sa identificam și rostul evolutiv ale sentimentului discutat. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

