Ambasadorul Qatarului in Romania, Osama Yousef Algaradawi, a tinut sa multumeasca tarii noastre. Este neașteptat pentru ce ne-a mulțumit ambasadorul Qatarului in Romania. Mulțumirile au fost exprimate de catre ambasador pentru sprijinul oferit prin intermediul Serviciului de Paza si Protectie (SPP) in organizarea Cupei Mondiale de fotbal din Qatar , care a inceput duminica 20 noiembrie. De ce ne-a mulțumit ambasadorul Qatarului in Romania ‘‘A venit un moment pe care il asteptam de ani de zile, un moment de glorie, de mare mandrie, al unei mari realizari. Pentru prima oara in istorie, o regiune…