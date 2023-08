Bulionul de roșii este conserva care nu lipsește din camara gospodinelor in niciun an. Ei bine, exista și se poate intampla ca acesta sa nu se pastreze foarte bine și sa mucegaiasca pana sa-l puneți in mancarurile preferate, asta daca nu se respecta cateva reguli simple. Iata care este motivul pentru care mucegaiește bulionul și cum puteți evita acest lucru.