De ce moneda noastră se numește Leu: Originie denumirii inedite, descifrate Istoria monedei romanești, leul, iși are originile in secolul al XVII-lea, cand in Principatele dunarene erau utilizate taleri olandezi (lowenthaler) ca moneda. Acești taleri aveau gravat pe ei un leu fioros, ceea ce a condus la denumirea generica de "leu" de catre locuitori.Aceasta moneda a fost utilizata in Țarile Romane pana in a doua jumatate a secolului al XVIII-lea și chiar și dupa ce talerul a fost scos din uz, el a continuat sa reprezinte o unitate de calcul imaginara sub numele de "leu", la care se raportau toate prețurile in anii ce au urmat.In contextul Unirii Principatelor Romane,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

