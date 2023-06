De Ce Merită să Călătorești cu Mașina prin Bulgaria? Cu parcuri naționale uimitoare, orașe istorice și sate cochete, precum și un peisaj incredibil de divers, de la munți la lacuri și formațiuni stancoase, Bulgaria este o destinație care incanta publicul atunci cand vine vorba de calatorii in Balcani. Aceasta țara are cate ceva pentru toata lumea – și pentru ca este atat de compacta și ușor de traversat, este, de asemenea, mai mult decat potrivita pentru o calatorie cu mașina. Totodata, autostrazile și drumurile expres din Bulgaria iți permit sa ajungi rapid dintr-un loc in altul. In prezent, exista aproximativ 773 km de autostrazi in Bulgaria ,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

