De ce mecanicul unui tren japonez de mare viteză a fost anchetat fiindcă s-a dus la toaletă ​Mecanicul unui tren japonez Shinkansen a fost anchetat de superiori fiindca, în timp ce conducea un tren, s-a dus la toaleta. Incidentul ar fi trecut neobservat, însa trenul a întârziat un minut, ceea ce se întâmpla extrem de rar în Japonia. Țara este cu totul speciala când este vorba de trenuri: dupa incident directorul companiei feroviare și-a cerut public scuze și a spus ca nefericitul mecanic va suporta consecințele faptelor sale, scrie AFP.



În timp ce conducea trenul, mecanicul a simțit dureri abdominale și s-a dus la toaleta,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Interviu cu Dan Banacu, directorul general al HS Timber Productions Romania. “HS Timber exporta produse in peste 70 de țari, Statele Unite și Japonia reprezinta jumatate din ceea ce produce compania in acest moment” “Exploatarea lemnului din padure nu este nici ilegala, nici imorala,…

- Peste 352.000 de persoane au semnat petitia online, intitulata "Anulati Jocurile Olimpice de la Tokyo pentru a proteja vietile noastre", lansata la debutul lunii mai de Kenji Utsunomiya, avocat si fost candidat la postul de guvernator al Tokyo. Viteza extrem de rapida cu care semnaturile au fost colectate…

- „Trenul cu care exportam masini are o viteza medie mai mica decat cea cu care eu merg pe bicicleta”, a declarat Josephine Payne, președinte Ford Romania pentru Știrile PROTV. Acesta este nemulțumit de infrastructura feroviara din țara noastra și spune ca mașinile produse la Craiova ajung cu intarziere…

- Un luptator japonez de sumo de categoria a treia a murit dupa ce a suferit o puternica lovitura la cap in cadere, in cursul unui meci sustinut in urma cu o luna, a anuntat, joi, asociatia nipona de sumo, sportul traditional din Japonia, citata de agentia EFE Agerpres. Luptatorul, cunoscut…

- Grupul japonez Seiren construieste o fabrica de 40 milioane de euro in Ungaria, unde va produce piele sintetica. Grupul Seiren din Japonia isi construieste prima fabrica din Ungaria in Pecs, cu o valoare a investitiei de 15,2 miliarde de forinti (40 mil. euro), pentru care guvernul va acorda…

- Premierul Florin Citu anunta ca in sedinta de Guvern de joi vor fi aprobate sapte acte normative „care nu suporta amanare", intre care o hotarare privind alocatiile de hrana pentru pacientii din spitale, o ordonanta care clarifica situatia personalului care lucreaza in centre de vaccinare, dar si un…

- Directorul artistic al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Hiroshi Sasaki, a demisionat dupa publicarea unor comentarii ofensatoare la adresa fizicului actriței Naomi Watanabe (foto). Un tabloid nipon a dezvaluit ca Sasaki i-ar fi sugerat sa se deghizeze in porc actritei de comedie Naomi Watanabe), o vedeta…

- Un director de școala din Africa de Sud a fost acuzat de abuz asupra copiilor, dupa ce a coborat un baiat de 11 ani intr-o hazna pentru a-i cauta telefonul mobil, informeaza Sky News, care citeaza ziarele locale.Lubeko Mgandela, directorul Școlii Gimnaziale Luthuthu din provincia Eastern Cape, a fost…