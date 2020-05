Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de credinciosi au participat vineri, la Catedrala Arhiepiscopala din Suceava, la slujba inmormantarii IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, oficiata de Mitropolitul Moldovei si Bucovinei Teofan, IPS Teodosie si PS Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Sucevei si Radautilor, impreuna…

- Prințul Nicolae și soția sa Alina au participat la slujba de inmormantarea a IPS Pimen in curtea Manastirii ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. Cuplul a stat langa primarul Sucevei, Ion Lungu. Prințul Nicolae s-a aratat ”profund intristat” de moartea IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților și…

- Slujba de inmormantare a IPS Pimen, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, este programata vineri, 22 mai, oficiata de un sobor de preoti condus de IPS Teofan, IPS Teodosie si PS Damaschin.

- Vineri, 22 mai, are loc slujba de inmormantare a lui IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, mort in noaptea de marți spre miercuri, in urma unui al doilea atac de cord, dupa o lupta de aproximativ o luna cu noul coronavirus.

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, va fi condus, astazi, pe ultimul drum, inaltul ierarh urmand sa fie inmormantat la Manastirea Sihastria Putnei. Slujba de inmormantare va fi oficiata incepand cu ora 12:00, la Manastirea Sf. Ioan cel Nou din Suceava. Sicriul cu trupul neinsuflețit al inaltului…

- Sute de credincioși au trecut deja pe la catafalcul parintelui depus la Catedrala Arhiepisopala din Suceava. Citește și: Si-au luat ramas-bun de la IPS Pimen sarutandu-i sicriul. Credinciosii au ignorat restrictiile impuse de epidemia de COVID Slujba va incepe la ora 12:00 și va dura…

- IPS Pimen iși pregatise de mult timp inmormantarea. Intr-un interviu acordat pe 1 noiembrie 2019, pentru „Monitorul de Suceava”, IPS Pimen a explicat cum a ales sa fie procesiunea sa. Reamintim ca Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor a murit, la varsta de 91 de ani, in sectia ATI a Institutului Matei…

- IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a fost transportat in seara zilei de luni, 20 aprilie, la Spitalul Judetean Suceava, cu simptome de COVID-19, de unde va fi transferat cu un elicopter SMURD la Institutul „Matei Bals” din Capitala.