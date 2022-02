De ce l-a ținut Vladimir Putin la distanță pe Emmanuel Macron Motivul pentru care președintele francez Emmanuel Macron și liderul rus Vladimir Putin au șezut atat de departe unul de celalalt la masa discuțiilor de la Kremlin a fost refuzul liderului de la Paris de a face un test anti-Covid rusesc, potrivit unor surse din anturajul lui Macron, scrie Reuters. Analiștii au fost uimiți de imaginile de luni in care cei doi președinți ședeau la capetele opuse ale unei mese foarte lungi pentru a discuta criza din Ucraina. Unii diplomați au sugerat, chiar, ca Putin ar vrea sa trimita un mesaj prin aceasta distanțare fața de interlocutorul sau. Rușii i-ar fi dat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Motivul pentru care președintele francez Emmanuel Macron și președintele rus Vladimir Putin au șezut atât de departe unul de celalalt la masa discuțiilor de la Kremlin a fost refuzul liderului de la Paris de a face un test anti-Covid rusesc, potrivit unor surse din anturajul lui Macron. …

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au pledat luni seara, la Moscova, pentru continuarea dialogului NATO-Rusia in scopul ajungerii la un acord pe tema arhitecturii de securitate din Europa si pentru solutionarea conflictului separatist din estul Ucrainei.

- Președintele francez Emmanuel Macron, principalul lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa adune trupe la granița cu Ucraina, i-a spus luni (7 februarie) lui Vladimir Putin, la inceputul discuțiilor de la Kremlin, ca iși propune sa evite razboiul și sa recaștige increderea…

- Președintele francez Emmanuel Macron va vedea daca președintele rus Vladimir Putin dorește „consultari sau confruntare” cu privire la Ucraina, in cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc astazi, potrivit Reuters. Moscova a adunat trupe in apropierea Ucrainei și a cerut garanții de securitate…

- Rusia și Ucraina își vor continua discuțiile sub medierea franco-germana peste doua saptamâni la Berlin, dupa discuții „deloc simple” miercuri la Paris, a declarat trimisul special rus pentru conflictul ucrainean, Dmitri Kozak, relateaza AFP.„În ciuda diferențelor,…

- Consilieri politici din Rusia, Ucraina, Franta si Germania vor avea marți, 25 ianuarie, la Paris, discutii in „formatul Normandia” cu privire la situatia din estul Ucrainei, a declarat sambata o sursa de la Kremlin, citata de Reuters. Moscova va fi reprezentata la aceste discutii de negociatorul-sef…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus joi sa aiba o intalnire cu omologii sai american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, pentru a dezamorsa criza de la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si Reuters. ”Presedintele Zelenski i-a propus presedintelui Biden, si noi credem ca…

- Franta si Germania au acuzat joi Rusia ca a incalcat protocolul diplomatic dupa ce Moscova a publicat corespondenta confidentiala cu privire la Ucraina, cel mai recent semn al deteriorarii legaturilor dintre Moscova si Occident, transmite Reuters.