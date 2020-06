Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta a unor programe de tip reality-show, americanca Kylie Jenner conduce in clasamentul celebritatilor cel mai bine platite, cu venituri de 590 de milioane de dolari obținute in ultimul an, conform revistei economice Forbes. In varsta de 22 de ani, tanara a vandut gigantului din industria cosmeticii…

- Kylie Jenner nu mai este miliardara. Multi spun ca nici nu a fost! Kylie Jenner a luat pe toata lumea prin surprindere in primavara anului trecut. Atunci, vedeta a fost numita de Forbes drept cea mai tanara miliardara pe forte proprii. Iata ca acum revista Forbes vine cu rectificari in acest sens. Prestigioasa…

- Revista Forbes, care in luna martie a anuntat ca Kylie Jenner, vedeta unor emisiuni de tipul reality show, a devenit cea mai tanara miliardara prin forte proprii, a precizat vineri ca nu mai considera averea acesteia ca avand o atat de mare valoare, informeaza Reuters.

- Revista a precizat ca a revizuit datele financiare date publicitatii de Coty Inc, firma care a cumparat o participatie de 51- in compania de cosmetice a lui Kylie Jenner in noiembrie 2019. Aceste acorduri financiare au scos in evidenta faptul ca ''afacerea lui Kylie este in mod semnificativ mai mica…

- Lovitura pentru Kylie Jenner! Revista americana Forbes i-a retras titlul de „cel mai tanar miliardar prin forțe proprii” pe care i l-a atribuit surorii lui Kim Kardashian in martie 2019. Vedeta este acuzata ca a mințit cu privire la averea sa.

- Revista americana Forbes, care i-a acordat lui Kylie Jenner (22 de ani) titlul de miliardara, i l-a retras, vedeta retelelor de socializare fiind acuzata ca a mintit cu privire la averea sa, invinuire contestata de aceasta.

- Kylie Jenner, in varsta de 22 de ani, ocupa prima pozitie in topul Forbes al celor mai tineri bogatasi din lume care au ajuns in fruntea clasamentului prin forte proprii. Ea a ocupat in premiera aceasta pozitie anul trecut dupa ce averea ei a depasit un miliard. Recent, Kylie a reușit din nou sa atraga…