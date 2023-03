Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala explica, intr-un raspuns transmis sambata la solicitarea Agerpres motivele pentru care inchiriaza o aeronava pentru zborurile efectuate de presedintele Klaus Iohannis, amintind ca din anul 2010 ROMAVIA a intrat in insolventa si nu a mai fost capabila sa execute zboruri speciale,…

- Administratia Prezidentiala a apelat la TAROM pentru executarea zborurilor speciale pana la inceputul anului 2017, iar apoi a apelat la „alți operatori privati din cauza dificultatilor de colaborare, aparute pe parcursul anului 2016, in stabilirea relatiilor contractuale cu TAROM”, se arata in raspunsul…

- Administratia Prezidentiala a oferit, sambata, explicatii cu privire la deplasarea presedintelui Klaus Iohannis in Japonia cu o aeronava privata si a precizat, la solicitarea News.ro, cum s-a ajuns la o astfel de decizie. ”Lipsa unei aeronave dedicate transportului aerian al demnitarilor de nivel inalt…

- Administrația Prezidențiala va plati sute de mii de euro pentru deplasarea președintelui Klaus Iohannis in Japonia și Singapore, cu un avion de lux. Conform Boardingpass.ro, care a publicat pe pagina de Facebook imagini cu aeronava inchiriata pentru vizita oficiala din perioada 4 – 10 martie, Boeingul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 81/2022 pentru modificarea art. 9 din ordonanta Guvernului 122/1998 privind acumularea, scoaterea si improspatarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale, informeaza…

- Parinții care adopta un copil au dreptul sa stea acasa cu el timp de doi ani, similar cu parinții naturali. In prezent, concediul de acomodare este de un an. Legea a fost adoptata, marți, de Camera Deputaților, in calitate de for decizional, și va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. …

- Primirea refugiatilor ucraineni in Franta a costat aproape 500 milioane de euro, in principal pentru cazare si alocatie platita pentru aproximativ 100.000 de persoane stramutate si instalate pe teritoriu, a anuntat, joi, Ministerul de Interne francez, la un an de la inceputul conflictului in Ucraina,…

- Și presa internaționala a remarcat, joi, atitudinea președintelui Klaus Iohannis care a fost surprins, chiar și in imaginile transmise oficial de Administrația Prezidențiala, razand cu gura pana la urechi sau zambindu-le larg liderilor europeni prezenți la reuniunea extraordinara a Consiliului European…